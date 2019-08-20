Геращенко в июле заработала почти в 2 раза больше Парубия

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за июль составила 42,3 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 72,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Парубия за июль составила 42 262 гривны.

Первый вице-спикер Геращенко получила в июле 72 136,95 гривны, а заместитель Сыроид - 42 262 гривны.

Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в июле были начислены по 38 420 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, 5 июля Геращенко перепутала столицу Нидерландов, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского.

Кроме того Избирательный кодекс до сих пор не передан на подпись Парубию.