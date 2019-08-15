Избирательный кодекс до сих не передан на подпись Парубию

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия не передал Избирательный кодекс на подпись председателю парламента Андрею Парубию через месяц после принятия документа 11 июля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности председателя секретариата комитета Игорь Колисник.\r\n"Пока что мы не подготовили текст Избирательного кодекса для передачи на подпись председателю. Не могу сказать (когда передадут)", - сказал Колисник.\r\nСогласно регламенту Рады, закон в течение 10 дней после принятия оформляется профильным комитетом, визируется его председателем и руководителем секретариата и подается на подпись председателю Рады, после чего спикер подписывает закон в течение 5 дней.\r\nПредседатель секретариата отметил, что документ еще не подписан председателем комитета Русланом Князевичем и неизвестно, когда он будет подготовлен для передачи на подпись спикеру, так как депутаты находятся в отпуске.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2015 года проект кодекса был зарегистрирован в Раде.\r\n11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс.\r\nПеред принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса.\r\nТакже первое заседание нового созыва Рады пройдет 29 августа.