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15 августа 2019, четверг, 12:06 154
Верховная Рада и партии 2019-08-15T13:30:03+03:00
Українські Новини
Избирательный кодекс до сих не передан на подпись Парубию

Избирательный кодекс до сих не передан на подпись Парубию

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия не передал Избирательный кодекс на подпись председателю парламента Андрею Парубию через месяц после принятия документа 11 июля.

Об этом Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности председателя секретариата комитета Игорь Колисник.

"Пока что мы не подготовили текст Избирательного кодекса для передачи на подпись председателю. Не могу сказать (когда передадут)", - сказал Колисник.

Согласно регламенту Рады, закон в течение 10 дней после принятия оформляется профильным комитетом, визируется его председателем и руководителем секретариата и подается на подпись председателю Рады, после чего спикер подписывает закон в течение 5 дней.

Председатель секретариата отметил, что документ еще не подписан председателем комитета Русланом Князевичем и неизвестно, когда он будет подготовлен для передачи на подпись спикеру, так как депутаты находятся в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2015 года проект кодекса был зарегистрирован в Раде.

11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс.

Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса.

Также первое заседание нового созыва Рады пройдет 29 августа.

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