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20 серпня 2019, вівторок, 15:45 64
Судова влада 2019-08-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка

Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка

Окружний адміністративний суд Києва. Фото:
Окружний адміністративний суд Києва. Фото: "Радіо Свобода"

Генеральна прокуратура заявляє, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук дав свідчення проти свого керівника - голови Окружного адмінсуду Павла Вовка перед тим, як Вовк склав повноваження.

Про це на засіданні Вищої ради правосуддя (ВРП) сказала прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич, передають Українські Новини.

Вона просить ВРП відсторонити від посади Вовка.

Прокурор заявила, що доказом протиправних дій голови Окружного адмінсуду є не тільки матеріали "прослушки", але і свідчення судді Федорчука, визнаного потерпілим в рамках кримінального провадження.

"Він без будь-яких експертиз впізнав свій голос на записах", - підкреслила Малашич.

З її слів, Федорчук повідомив, що Вовк в робочий час викликав його до свого кабінету і в нецензурній формі вичитував за винесені ним судові рішення.

Зазначається, що глава ОАСК був незадоволений тим, що суддя Федорчук оперативно за місяць розглянув справу, а не затягував процес.

Прокурор зазначила, що зафіксовано численні факти втручання Вовка в правосуддя.

Крім того, своїми діями він паралізував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і піддав загрозі реалізацію судової реформи.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

2 серпня Генпрокуратура повідомила голову Окружного адмінсуду Києва Вовку і ще 3 суддям про підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і провели обшуки в будівлі суду.

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