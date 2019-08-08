Дело "Роттердам+" является политическим преследованием бывших членов НКРЭКУ, – Вовк

Бывший руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по формуле "Роттердам+" является медийно-юридическим "пузырем" и свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЭКУ.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дело "Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинение. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства - это все свидетельствует о политическом характере преследования", - написал Вовк.

По мнению бывшего руководителя НКРЭКУ, НАБУ не может себе позволить признать ничтожность и бесперспективность расследования, которое они проводят уже 3-й год подряд по формульному подходу в ценообразовании на энергетический уголь. Поэтому сейчас решили объявлять подозрения вместо закрытия дела.

"Последние однотипные статьи в СМИ на тему "Роттердам+" рассматриваю исключительно как попытку создать представление в обществе о "железных" доказательствах обвинения. Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной", - подчеркнул Вовк.

Он также обратил внимание, что детективов НАБУ не заинтересовала аналогичная формула на ценообразование на природный газ для населения, известная как "Дюссельдорф+".

"Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ - прошу журналистов узнать будут встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ - хаб с логистикой усредненный за 12 месяцев ("Дюссельдорф+")? Заранее напомню УГВ газ не импортирует и была "выгодоприобретателем" по искаженной логике НАБУ", - отметил Вовк.

Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которому цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+") . Формульный подход был введен в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за агрессию России.

Как сообщалось, в отчете Европейского Энергосообщества, который проводил аудит деятельности НКРЭКУ в 2018 году, обнародованные конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ. В частности, примером попытки повлиять на НКРЭКУ названо и расследование Национального антикоррупционного бюро Украины возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы "Роттердам+". "Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость Комиссии и автономное принятие ею решений", - говорилось в отчете.