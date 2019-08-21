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21 серпня 2019, середа, 06:00 1 Карта
Життя 2019-08-21T06:00:02+03:00
Українські Новини
Тропічна спека "перевалить" за +35: синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Тропічна спека "перевалить" за +35: синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Спека.
Спека.

Погода в Україні буде гарячою. Після приходу Азорського антициклону спека місцями перевалить за +35.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 21 серпня максимальна температура повітря становитиме + 28 + 30 градусів, на півдні, на сході і в більшості центральних областей + 30 + 34, місцями до +35 градусів. У Карпатах + 21 + 24 градуси.

Суха сонячна погода буде домінувати, лише на крайньому заході можливі періодичні дощ і гроза.

Карта. Фото: Наталка Діденко/ Карта. Фото: Наталка Діденко/Фейсбук

У Києві 21 серпня буде жарко і сонячно. Протягом дня близько +30 градусів, найближчої вночі + 16 + 18 градусів.

"Надалі спека спаде 22 серпня в західних областях, 23 серпня, на День Прапора, ще і в північних. Південь і Схід залишаться в сухому гарячому повітрі", - попередила Діденко.

За її словами, 22-23 серпня посилиться східний вітер.

"Такі умови, коли тривалий час панує спека, сухе повітря і сильний вітер можуть викликати суховії", - написала вона.

За словами синоптика, вода буде найбільшою потребою в найближчі дні, тому рекомендується пити побільше і захищатися від надмірного сонця окулярами, мереживними парасольками і кепками з капелюшками, або переходити від тіні до тіні.

Як повідомляли Українські Новини, ранее синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцента, спека посилиться, а місцями пройдуть дощі з грозами.

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