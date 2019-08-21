Тропічна спека "перевалить" за +35: синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Погода в Україні буде гарячою. Після приходу Азорського антициклону спека місцями перевалить за +35.\r\nПро це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.\r\nЗа її словами, 21 серпня максимальна температура повітря становитиме + 28 + 30 градусів, на півдні, на сході і в більшості центральних областей + 30 + 34, місцями до +35 градусів. У Карпатах + 21 + 24 градуси.\r\nСуха сонячна погода буде домінувати, лише на крайньому заході можливі періодичні дощ і гроза.\r\nКарта. Фото: Наталка Діденко\/Фейсбук \r\nУ Києві 21 серпня буде жарко і сонячно. Протягом дня близько +30 градусів, найближчої вночі + 16 + 18 градусів.\r\n"Надалі спека спаде 22 серпня в західних областях, 23 серпня, на День Прапора, ще і в північних. Південь і Схід залишаться в сухому гарячому повітрі", - попередила Діденко.\r\nЗа її словами, 22-23 серпня посилиться східний вітер.\r\n"Такі умови, коли тривалий час панує спека, сухе повітря і сильний вітер можуть викликати суховії", - написала вона.\r\nЗа словами синоптика, вода буде найбільшою потребою в найближчі дні, тому рекомендується пити побільше і захищатися від надмірного сонця окулярами, мереживними парасольками і кепками з капелюшками, або переходити від тіні до тіні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ранее синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень.\r\nТим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцента, спека посилиться, а місцями пройдуть дощі з грозами.