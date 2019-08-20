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20 августа 2019, вторник, 06:00 76 Карта
Жизнь 2019-08-20T09:00:04+03:00
Українські Новини
Украину настигнет Азорский антициклон: синоптик рассказала, где ожидать 37-градусной жары

Украину настигнет Азорский антициклон: синоптик рассказала, где ожидать 37-градусной жары

Кот. Фото: Портал Акцент
Кот. Фото: Портал Акцент

Сегодня, 20 августа, Украины достигнет Азорский антициклон, вместе с которым почти все области накроет сухая, жаркая погода. Лишь местами в западных областях прольются дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Азорский антициклон будет определять 20 августа, и в ближайшее время погоду в Украине. Что такое антициклон? Огромная по масштабам область высокого атмосферного давления, которая, как правило, и создает условия для сухой погоды. Что такое Азорский антициклон? Постоянная, огромная область высокого атмосферного давления в Атлантическом океане у Азорских островов на так называемых "лошадиных" широтах. Этот антициклон живет там всегда, однако именно летом влияние его мощное. Зимой азорский антициклон смещается к югу и погода там, где он мощный летом, становится нестабильной", - написала Диденко.

Также Диденко объяснила, что такое "лошадиные широты".

"Когда мореплавание было еще под парусом, штиль через антициклон заставлял судна долго стоять на месте и вследствие недостатка питьевой воды приходилось выбрасывать за борт лошадей, которых везли из Европы. Отсюда и пошло это печальное, жизнесберегающее для людей, название - "лошадиные широты".

По данным Диденко, 20 августа азорский антициклон достигнет своими волнами и Украины, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.

Карта. Фото: Наталка Диденко/ФейсбукКарта. Фото: Наталка Диденко/Фейсбук

"Разве что над западными областями хвост северного атмосферного фронта метнет периодическими грозовыми дождями. Жара в Украине возвращается. Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28 +33 градуса. На Севере и Западе Украины предусматривается +25 +30 градусов. В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35 +37 градусов", - отметила Диденко.

Также синоптик рассказала, что 22 августа станет свежее на Западе, а с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины. В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

"Предварительный прогноз на День Независимости в Киеве: 24 августа будет без осадков, порывистый (но не штормовой) северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26, +27 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, 33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа.

Ранее синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Аномальная жара Наталка Диденко

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