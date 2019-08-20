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20 августа 2019, вторник, 13:16 40
Жизнь 2019-08-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Жара усилится, а местами пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 21 августа

Жара усилится, а местами пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 21 августа

Дождь. Фото: dreamstime.com
Дождь. Фото: dreamstime.com

21 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В Ялте ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.

Температура ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.

20 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, Украину настигнет Азорский антициклон: синоптик рассказала, где ожидать 37-градусной жары.

Тем временем 20 августа 33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа.

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