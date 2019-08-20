Жара усилится, а местами пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 21 августа

21 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+21 градус, днем +28…+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.\r\nТемпература ночью +19…+21 градус, днем +29…+31 градус.\r\n20 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украину настигнет Азорский антициклон: синоптик рассказала, где ожидать 37-градусной жары.\r\nТем временем 20 августа 33-градусная жара накроет почти всю Украину: прогноз погоды на 20 августа.