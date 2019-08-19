Жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю

Хотя в понедельник, 19 августа, температура в Украине еще будет комфортной, в дальнейшем жара усилится в большинстве регионов страны.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"19-го августа Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюс", - сообщила Диденко.\r\nПо ее словам, только в восточных областях и в Сумской области увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.\r\nТакже в начале недели будет дуть северо-восточный ветер, но слабый, тихий, максимум умеренный.\r\n"Жара начинает со Спаса раскручиваться. В понедельник везде уже +25...+30 градусов, к середине недели врежет, особенно на юге, в центре и на востоке до +32... +37 градусов", - сообщила синоптик.\r\nВ Киеве же 19-го августа без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится.\r\n"22 августа на западе и севере жара несколько ослабеет. Кому нужны дожди, - до конца недели не видно, разве в западных областях что-то периодически будет появляться, и то локально", - рассказала Диденко.\r\nТакже она дала предварительный прогноз для Киева на День независимости.\r\n"24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов", - сообщила синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nТем временем на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе, а на выходные ко Дню независимости назначили четыре дополнительных поезда.