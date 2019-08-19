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  • Жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю
19 августа 2019, понедельник, 06:00 54 Карта
Жизнь 2019-08-19T06:00:03+03:00
Українські Новини
Жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю

Жара "врежет" до 37: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Хотя в понедельник, 19 августа, температура в Украине еще будет комфортной, в дальнейшем жара усилится в большинстве регионов страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"19-го августа Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюс", - сообщила Диденко.

По ее словам, только в восточных областях и в Сумской области увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.

Также в начале недели будет дуть северо-восточный ветер, но слабый, тихий, максимум умеренный.

"Жара начинает со Спаса раскручиваться. В понедельник везде уже +25...+30 градусов, к середине недели врежет, особенно на юге, в центре и на востоке до +32... +37 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве же 19-го августа без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится.

"22 августа на западе и севере жара несколько ослабеет. Кому нужны дожди, - до конца недели не видно, разве в западных областях что-то периодически будет появляться, и то локально", - рассказала Диденко.

Также она дала предварительный прогноз для Киева на День независимости.

"24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов", - сообщила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе, а на выходные ко Дню независимости назначили четыре дополнительных поезда.

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