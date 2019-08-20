У Мінрегіонбуді розповіли, коли почнуть діяти нові норми пожежної безпеки в готелях

Зміни в державні будівельні норми щодо проектування готелів, у тому числі щодо пожежної безпеки в таких будівлях, набудуть чинності 1 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передають Українські Новини.

Зокрема, повинен бути забезпечений під'їзд пожежних машин до будівлі готелю, до основних евакуаційних виходів і входів, які ведуть до пожежних ліфтів.

Готелі повинні бути обладнані системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та системами пожежогасіння тонкорозпиленою водою.

Новими нормами дозволяється розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будинків іншого призначення і житлових будинків 1-3 ступеня вогнестійкості за умови відокремлення таких готелів в окремі протипожежні відсіки та передбачення окремих шляхів евакуації.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Також прокуратура повідомила про підозру власнику готелю "Токіо стар" в Одесі у порушенні вимог пожежної безпеки.

Тим часом 8 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар".