НАБУ відкрило справу проти Кононенка

НАБУ відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Ігорем Кононенком (фракція "Блок Петра Порошенка").\r\nПро це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник.\r\n"Так, зареєстрували кримінальне провадження", - сказав він.\r\nЗ його слів, підставою для розслідування стали певні висновки.\r\nЙдеться про недекларування Кононенком корпоративних прав.\r\nСправу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАЗК НАБУ просить розслідувати декларування недостовірної інформації першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігорем Кононенком за 2015 рік на суму 7,6 млн гривень і мером Дніпра Борисом Філатовим за 2016 і 2017 роки на 1 млн гривень. НАПК вказувало, що Кононенко в декларації за 2015 рік вказав недостовірну кількість та номінальну вартість акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих в Україні, та 2 належать йому іноземних компаній, а також не задекларував дохід невістки.\r\nТакож НАЗК виявило порушення в декларації Труби.\r\nТим часом, в звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшли порушення.