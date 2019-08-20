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20 серпня 2019, вівторок, 12:13 18
Силові структури 2019-08-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали підозрюваного в "мінуванні" відділення поліції в Запоріжжі

Правоохоронці затримали підозрюваного в "мінуванні" відділення поліції в Запоріжжі

Співробітники Національної поліції затримали 39-річного чоловіка за підозрою в неправдивому повідомленні про мінування Заводського відділення поліції в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполиции в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 19 серпня близько 20:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що адміністративна будівлю Заводського відділення поліції заміновано.

Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули будинок, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

В ході пошуків правоохоронці встановили підозрюваного – раніше судимого місцевого жителя.

Розпочато розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Планується повідомити затриманому про підозру у даному злочині.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах.

Також в Кривому Розі провели масову евакуацію будинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.

Раніше у Миколаєві обмежили проїзд і евакуювали людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ.

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