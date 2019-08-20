Прикордонна служба в нейтральних водах взяла на абордаж танкер "Мрія", - ЗМІ

Співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на компанію-судновласника ТОВ "Тефін".

"Проникнення на судно здійснювалося у супроводі озброєних людей з погрозою застосування зброї. Без будь-якого припису суду на обшук або огляд, вони проникли на судно, провели огляд команди та приміщень", — повідомили в компанії-судновласника.

У компанії заявляють, що прониклі на судно особи відмовилися пред'явити посвідчення співробітників правоохоронних органів.

"У процесі спілкування були частково ідентифіковані співробітники Дердприкордонслужби (Херсонський прикордонний загін): Макаєв, Лазарєв, Андрєєв, Таранець. Ними керували співробітники Головного управління СБУ в АР Крим. Представлятися та пред'являти посвідчення вони відмовилися", — повідомили в ТОВ "Тефін".

Судно було затримано в нейтральних водах (координати 46°21.582 N 031°02.959 E). Ця інформація підтверджується даними відкритого порталу MarineTraffic. Судно завантажене паливом, яке планується поставити в Україну.

Після огляду судна співробітники правоохоронних органів вимагали включити двигуни і направити танкер в порт Херсон.

"Свої дії вони мотивували тим, що судно нібито заарештовано, але жодного рішення, яке зобов'язувало б капітана слідувати в порт вони не пред'явили", — повідомили в ТОВ "Тефін".

До поточного моменту, за інформацією компанії-судновласника, озброєні особи фактично утримують команду в заручниках, обмежуючи переміщення судном.

За інформацією компанії-судновласника, судно планують примусово відбуксирувати в Херсон. "Це може привести до екологічної катастрофи, оскільки судно повністю завантажене нафтопродуктами і його не можна буксирувати", — зазначають у ТОВ "Тефін".

Видання повідомляє, що раніше 10 серпня кримське відділення СБУ провело обшук танкера "Мрія". Дії СБУ 10-11 серпня привели до блокування роботи всього Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

СБУ блокувала вихід з порту, але 13 серпня місцевий суд відхилив клопотання прокуратури про арешт танкера, не побачивши підстав для затримання судна. На підставі рішення суду, танкер "Мрія" 13 серпня залишив порт Херсона.

19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим та наклав арешт на танкер. У компанії-судновласника заявили, що на суддів чинився тиск з боку прокуратури АР Крим, і це рішення буде оскаржене в касаційній інстанції.

Управління СБУ в АР Крим і кримська прокуратура заявляють, що в червні 2015 р цей танкер, що належить на той момент іншим власникам і має назву Vilga, незаконно заходив в порт Севастополя, нібито поставляючи паливо для Чорноморського флоту РФ.

Чинний власник танкера ТОВ "Тефін", який придбав судно в кінці 2018 р вважає ці звинувачення безпідставними.

Як повідомляли Українські Новини, СБ України і прокуратури затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Пізніше Ірина Геращенко повідомила, що екіпаж затриманого російського танкера відпустили, а Приморський районний суд Одеси заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma який блокував українські кораблі в Керченській протоці.