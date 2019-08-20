Прикордонна служба в нейтральних водах взяла на абордаж танкер "Мрія", - ЗМІ

Співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах.\r\nПро це повідомляє enkorr з посиланням на компанію-судновласника ТОВ "Тефін".\r\n"Проникнення на судно здійснювалося у супроводі озброєних людей з погрозою застосування зброї. Без будь-якого припису суду на обшук або огляд, вони проникли на судно, провели огляд команди та приміщень", — повідомили в компанії-судновласника.\r\nУ компанії заявляють, що прониклі на судно особи відмовилися пред'явити посвідчення співробітників правоохоронних органів.\r\n"У процесі спілкування були частково ідентифіковані співробітники Дердприкордонслужби (Херсонський прикордонний загін): Макаєв, Лазарєв, Андрєєв, Таранець. Ними керували співробітники Головного управління СБУ в АР Крим. Представлятися та пред'являти посвідчення вони відмовилися", — повідомили в ТОВ "Тефін".\r\nСудно було затримано в нейтральних водах (координати 46°21.582 N 031°02.959 E). Ця інформація підтверджується даними відкритого порталу MarineTraffic. Судно завантажене паливом, яке планується поставити в Україну.\r\nПісля огляду судна співробітники правоохоронних органів вимагали включити двигуни і направити танкер в порт Херсон.\r\n"Свої дії вони мотивували тим, що судно нібито заарештовано, але жодного рішення, яке зобов'язувало б капітана слідувати в порт вони не пред'явили", — повідомили в ТОВ "Тефін".\r\nДо поточного моменту, за інформацією компанії-судновласника, озброєні особи фактично утримують команду в заручниках, обмежуючи переміщення судном.\r\nЗа інформацією компанії-судновласника, судно планують примусово відбуксирувати в Херсон. "Це може привести до екологічної катастрофи, оскільки судно повністю завантажене нафтопродуктами і його не можна буксирувати", — зазначають у ТОВ "Тефін".\r\nВидання повідомляє, що раніше 10 серпня кримське відділення СБУ провело обшук танкера "Мрія". Дії СБУ 10-11 серпня привели до блокування роботи всього Херсонського нафтоперевалочного комплексу.\r\nСБУ блокувала вихід з порту, але 13 серпня місцевий суд відхилив клопотання прокуратури про арешт танкера, не побачивши підстав для затримання судна. На підставі рішення суду, танкер "Мрія" 13 серпня залишив порт Херсона.\r\n19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим та наклав арешт на танкер. У компанії-судновласника заявили, що на суддів чинився тиск з боку прокуратури АР Крим, і це рішення буде оскаржене в касаційній інстанції.\r\nУправління СБУ в АР Крим і кримська прокуратура заявляють, що в червні 2015 р цей танкер, що належить на той момент іншим власникам і має назву Vilga, незаконно заходив в порт Севастополя, нібито поставляючи паливо для Чорноморського флоту РФ.\r\nЧинний власник танкера ТОВ "Тефін", який придбав судно в кінці 2018 р вважає ці звинувачення безпідставними.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБ України і прокуратури затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.\r\nПізніше Ірина Геращенко повідомила, що екіпаж затриманого російського танкера відпустили, а Приморський районний суд Одеси заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma який блокував українські кораблі в Керченській протоці.