Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус стурбований запасами вугілля на складах генеруючих компаній перед осінньо-зимовим періодом у той час, як Україна готова до опалювального сезону на 65%

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас є ситуація, коли у нас досить низьке накопичення вугілля на складах, і у нас була гостра дискусія з компаніями теплового генерування", - сказав Герус.

Він заявив, що в діалозі з великими компаніями було підкреслено про неможливість використання запасів вугілля на складах як шантаж заради отримання високих тарифів.

Також Герус вважає, що зимовий період поточного року буде складним, оскільки існують суперечки з компанією "Газпром" (Росія) з приводу транзиту газу, які можуть вплинути на ринок газу в Україні.

Раніше Українські Новини писали, що зміниться в новому опалювальному сезоні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню міста Сміла (Черкаська область) в опалювальному сезоні 2019/20 року через борги комунального підприємства "Смелакоммунтеплоэнерго" за отриманий природний газ. Також "Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону.