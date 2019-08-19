підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 22:00 20
Економіка 2019-08-19T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус

Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус

Андрій Герус. Фото: rbc
Андрій Герус. Фото: rbc

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус стурбований запасами вугілля на складах генеруючих компаній перед осінньо-зимовим періодом у той час, як Україна готова до опалювального сезону на 65%.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас є ситуація, коли у нас досить низьке накопичення вугілля на складах, і у нас була гостра дискусія з компаніями теплового генерування", - сказав Герус.

Він заявив, що в діалозі з великими компаніями було підкреслено про неможливість використання запасів вугілля на складах як шантаж заради отримання високих тарифів.

Також Герус вважає, що зимовий період поточного року буде складним, оскільки існують суперечки з компанією "Газпром" (Росія) з приводу транзиту газу, які можуть вплинути на ринок газу в Україні.

Раніше Українські Новини писали, що зміниться в новому опалювальному сезоні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню міста Сміла (Черкаська область) в опалювальному сезоні 2019/20 року через борги комунального підприємства "Смелакоммунтеплоэнерго" за отриманий природний газ. Також "Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону.

Більше новин про: Газпром Вугілля Опалювальний сезон Андрій Герус опалення запаси вугілля

Архів
Новини
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
У Києві Tesla відправила Range Rover на пішоходів: постраждали чотири людини 21:50
Бойовий винищувач Су-27 під час виступу в Польщі. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пілотаж українського льотчика став найкращим на авіашоу в Польщі 21:37
Зеленський звільнив в.о. голови держадміністрації Миколаївської області 21:20
Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка 21:02
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
Голова Держкіно Іллєнко подав у відставку 11:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok