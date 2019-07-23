"Нефтегаз" угрожает на вторую зиму оставить Смелу без отопления из-за долгов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильному теплоснабжению города Смела (Черкасская область), где прошлой осенью уже отключали тепло, в отопительном сезоне 2019\/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго" за полученный природный газ.\r\nОб этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.\r\n"Срыв коммунальным предприятием "Смелакоммунтеплоенерго" утвержденного графика погашения задолженности может привести к повторению кризисной ситуации прошлых отопительных сезонов в городе Смела Черкасской области", - говорится в нем.\r\nТакже отмечается, что на данный момент долг "Смелакоммунтеплоэнерго" перед "Нефтегазом" составляет 80,8 млн гривен, из которых 62,1 млн гривен реструктуризировано, в свою очередь, чтобы войти в график реструктуризации "Смелакоммунтеплоэнерго" должно погасить как минимум 2,6 млн гривен задолженности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее коммунальное предприятие Смелы уплатило задолженность по графику. Также и.о мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона.\r\nРанее в скандальной Смеле местные чиновники выписали себе премии на 9 млн гривен.