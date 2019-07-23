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23 июля 2019, вторник, 16:40 187
Экономика 2019-07-23T17:03:16+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" угрожает на вторую зиму оставить Смелу без отопления из-за долгов

"Нефтегаз" угрожает на вторую зиму оставить Смелу без отопления из-за долгов

Отопление.
Отопление.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильному теплоснабжению города Смела (Черкасская область), где прошлой осенью уже отключали тепло, в отопительном сезоне 2019/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго" за полученный природный газ.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Срыв коммунальным предприятием "Смелакоммунтеплоенерго" утвержденного графика погашения задолженности может привести к повторению кризисной ситуации прошлых отопительных сезонов в городе Смела Черкасской области", - говорится в нем.

Также отмечается, что на данный момент долг "Смелакоммунтеплоэнерго" перед "Нефтегазом" составляет 80,8 млн гривен, из которых 62,1 млн гривен реструктуризировано, в свою очередь, чтобы войти в график реструктуризации "Смелакоммунтеплоэнерго" должно погасить как минимум 2,6 млн гривен задолженности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее коммунальное предприятие Смелы уплатило задолженность по графику. Также и.о мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона.

Ранее в скандальной Смеле местные чиновники выписали себе премии на 9 млн гривен.

Больше новостей о: Нефтегаз Теплоснабжение Смела Смелакоммунтеплоэнерго Отключение тепла

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