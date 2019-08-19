Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка

Президент Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Житомирській області Олега Головаша замість Віктора Панасюка.

Про це йдеться в указі Президента №605, передають Українські Новини.

Панасюк звільнений з зазначеної посади згідно з указом №604.

До цього Головаш обіймав посаду заступника начальника Управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в області.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виступив за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Також Зеленський призначив юристів в Комісію з правової рефоми, призначення яких екс-президентом Порошенко членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ДБР.



Раніше Президент призначив співголовами комісії з питань правової реформи заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку і професора кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка Т. Миколу Буроменского.



Тим часом Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем операції Об'єднаних сил (ООС).