У Зеленського ініціюють зниження тарифів на електрику

Офіс Президента ініціює зниження тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" в 3 рази і збільшення спецзобов'язань із постачання електричної енергії для енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" для зниження вартості електроенергії для кінцевих споживачів після того, як тариф "Укренерго" на електроенергію хотіли знизити в 2 рази

Про це на брифінгу повідомив Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

Брифінг було проведено за підсумками наради в офісі Президента щодо проблеми роботи нового ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Герус зазначив, що на нараді обговорювалося питання необхідності вжиття заходів для зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Він вважає зростання ціни на 20% після запуску ринку електроенергії невиправданим, з огляду на зниження вартості вугілля і газу на світових ринках протягом останнього півріччя.

У результаті було прийнято рішення виступити з трьома ініціативами.

"Перше - це постанова Кабінету Міністрів про покладання спеціальних зобов'язань на "Укргідроенерго" і "Енергоатом", коригування його, таким чином, щоб спецзобов'язання для "Укргідроенерго" були збільшені.

І ми очікуємо, що така постанова дасть можливість знизити тариф "Укренерго" більш ніж у 3 рази - з 32 коп. до 8-9 коп./кВт-год", - сказав Герус.

На його думку, ці кроки дозволять знизити тариф для кінцевого споживача на 11%.

І третій крок, зі слів Геруса, - це коригування граничних цін (price cap) на на "ринку на добу вперед" (РДВ) і "внутрішньодобового ринку" (ВДР).

На нічному ринку необхідно підвищити його на 10%, а на денному - знизити на 15-20%, оскільки на денному ринку price cap вище, зі слів Герсуса, ніж у всіх європейських країнах.

Це коригування дозволить знизити загальну ціну ще на 9%, а всі три заходи разом - на 20%.

Офіс Президента розраховує внести проект постанови про спецзобов'язання вже на засідання Кабміну 21 серпня.

Для цього завтра 20 серпня планується провести нараду з представниками Міненерго, а також із віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном, щоб розробити проект постанови і узгодити його з необхідними відомствами, в тому числі й Мін'юстом.

Паралельно НКРЕКП веде роботу з розробки нових граничних цін, а також тарифу для "Укренерго", які можуть бути введені з 1 вересня або з 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" оштрафували на 1,7 млн гривень, а ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.

Раніше ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%.