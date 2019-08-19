У Запоріжжі затримали бойовика "ДНР", який брав участь у захопленні Слов'янська

Служба безпеки України затримала в Запоріжжі колишнього бойовика підрозділу "Бойові коти" мотострілецької бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Шахтарська, який знаходився на території Донецької області в місцях позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений із в'язниці з умовою приєднання до незаконних збройних формувань угруповання "ДНР".

У Слов'янську він приєднався до терористичної групи під керівництвом громадянина Росії, тодішнього "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська, постачання з Росії на територію Донецької області зброї та боєприпасів, виконував завдання щодо коригування артилерійського обстрілу сил Антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним Силам України.

"Згодом бойовик перейшов у терористичний підрозділ "Бойові коти" 7-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР". Встановлено, що в 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській влади території Донецької області бойовика звинуватили в розбої і він був оголошений у розшук так званими правоохоронними органами "ДНР". Наприкінці липня 2019 року зловмисник прибув на територію Запорізької області, де переховувався в своїх родичів, які переїхали в регіон на початку бойових дій на Донбасі. Правоохоронці затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичних формувань) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

(доповнено повідомленням прокуратури)

Як повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, підозрюваний після виїзду з тимчасово окупованих територій проживав в Оріхівському районі області, де його затримали в понеділок, 19 серпня.

За даними правоохоронців, чоловік 12 квітня 2014 року брав участь у захопленні Слов'янська Донецької області, згодом сприяв утриманню цього міста бойовиками.

Надалі він на боці бойовиків брав участь у бойових діях у районі донецького аеропорту проти Збройних сил України.

Під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання підозрюваного знайшли посвідчення кулеметника 7-ї Слов'янської відокремленої мотострілецької бригади 2-го батальйону "міністерства оборони" ДНР, а також сім-карту оператора "Фенікс", що надає послуги мобільного зв'язку на території Росії й тимчасово неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, поліція викликає на допит італійця, який воював на Донбасі проти України. Також Диверсанта затримали при спробі проникнути в тил українських військ під Донецьком.

Раніше співробітники СБУ затримали бойовика батальйону "Патріот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Донецькій області.