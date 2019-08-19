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19 серпня 2019, понеділок, 16:27 20
Зовнішня політика 2019-08-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
Київ та Єрусалим відкриють центри розвитку високих технологій, - прем'єр Ізраїлю

Київ та Єрусалим відкриють центри розвитку високих технологій, - прем'єр Ізраїлю

Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху. Фото: сайт Президента України

Україна Ізраїль мають намір співпрацювати в питанні розвитку високих технологій після того, як також домовилися вивчати мови - іврит в українських школах і вишах і українську – в ізраїльських.

Про це повідомили Президент Володимир Зеленський і прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час спільної заяви для ЗМІ після переговорів в Києві, передають Українські Новини.

Нетаньяху зазначив, що зараз квінтесенцією розвитку будь-якої країни є інновації і в України є великі можливості для цього.

З його слів, зараз ізраїльські компанії співпрацюють із близько 50 тис. українських комп'ютерних інженерів, математиків, учених.

"Прийнято рішення: в Києві та Єрусалимі потрібно відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії високих технологій. Ми будемо здійснювати спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", - сказав Нетаньяху.

Він зазначив, що спільний розвиток високих технологій поряд із розширенням вільної торгівлі дасть подальші можливості для розвитку двох країн.

Зеленський запросив ізраїльські компанії інвестувати в Україну, зокрема в будівництво доріг та інфраструктурні проекти, у розвиток медицини й освітньої сфери, енергозабезпечення та високі технології.

Нетаньяху сказав, що задоволений візитом в Україну і чекає продовження співпраці.

Він запросив Зеленського відвідати Єрусалим, додавши, що це може статися вже наступного тижня або найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що домовився з Нетаньяху вирішити проблему відмов українцям у в'їзді в Ізраїль.

Тим часом дружина Нетаньяху по дорозі до Києва влаштувала скандал у літаку і кинула на землю хліб-сіль.

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