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19 серпня 2019, понеділок, 13:06 10
Судова влада 2019-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
У прокуратурі заявили, що у справі про пожежу в "Токіо стар" не затримали нікого, крім власника готелю, - ЗМІ

У прокуратурі заявили, що у справі про пожежу в "Токіо стар" не затримали нікого, крім власника готелю, - ЗМІ

Пожежа в
Пожежа в "Токіо Стар". Скріншот: YouTube/Поліція Одещини

Правоохоронці не затримували ніяких підозрюваних у справі про пожежу в готелі "Токіо стар", де загинули дев'ять осіб, крім власника готелю Вадима Чорного. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області "Радіо Свобода".

"Ми не виключаємо, що проходять певні слідчі дії, але нікого більше не затримували", - відзначили в прес службі прокуратури.

Обрання запобіжного заходу для власника будівлі, де працює готель, Вадима Чорного має відбутися найближчим часом. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 КК України). Чорного затримали 17 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила про підозру власнику готелю "Токіо стар" в Одесі у порушенні вимог пожежної безпеки.

Тим часом 8 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар".

Раніше повідомлялося в ЗМІ про те, що у справі про пожежу в готелі затримано ще три людини крім власника.

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