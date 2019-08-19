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19 серпня 2019, понеділок, 12:57 11
Силові структури 2019-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу проти членів ВККС, але суд не погодився і відновив розслідування

НАБУ закрило справу проти членів ВККС, але суд не погодився і відновив розслідування

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) під час проведення співбесід з суддями в ході їх кваліфікаційного оцінювання шляхом оцінки судових рішень, однак суд скасував рішення про закриття справи.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Слідчий суддя встановив, що детектив НАБУ Прокопенко 15 серпня 2018 року за рішенням суду відкрив кримінальне провадження за заявою голови громадської організації "Український суспільно-правовий рух: Демократія через право" за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу за фактом можливих неправомірних дій членів ВККС під час проведення співбесід з суддями в ході їх кваліфікаційного оцінювання шляхом оцінки судових рішень.

15 січня поточного року справу було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв'язку з відсутністю в діях членів ВККС складу кримінального злочину.

На підтвердження таких висновків детектив вказав, що в результаті перегляду відеозаписів співбесід з суддями, щодо яких піднімалося питання, ознаки кримінального злочину не виявлено.

НАБУ відзначило, що в допитах членів ВККС або суддів, які проходили співбесіди в рамках кваліфікаційного оцінювання, за обставинами проведення зазначених співбесід, за умови наявності у матеріалах кримінального провадження відеозапису ходу співбесіди, необхідності немає.

Суд вивчив скаргу громадської організації і прийняв рішення її задовольнити.

Таким чином, суд скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР отримало доступ до особистих справ членів ВККС по справі про втручання Філатова у формування Верховного Суду.

Раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно 8 членів ВККС.

 

 

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