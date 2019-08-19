НАБУ закрило справу проти членів ВККС, але суд не погодився і відновив розслідування

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) під час проведення співбесід з суддями в ході їх кваліфікаційного оцінювання шляхом оцінки судових рішень, однак суд скасував рішення про закриття справи.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСлідчий суддя встановив, що детектив НАБУ Прокопенко 15 серпня 2018 року за рішенням суду відкрив кримінальне провадження за заявою голови громадської організації "Український суспільно-правовий рух: Демократія через право" за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу за фактом можливих неправомірних дій членів ВККС під час проведення співбесід з суддями в ході їх кваліфікаційного оцінювання шляхом оцінки судових рішень.\r\n15 січня поточного року справу було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв'язку з відсутністю в діях членів ВККС складу кримінального злочину.\r\nНа підтвердження таких висновків детектив вказав, що в результаті перегляду відеозаписів співбесід з суддями, щодо яких піднімалося питання, ознаки кримінального злочину не виявлено.\r\nНАБУ відзначило, що в допитах членів ВККС або суддів, які проходили співбесіди в рамках кваліфікаційного оцінювання, за обставинами проведення зазначених співбесід, за умови наявності у матеріалах кримінального провадження відеозапису ходу співбесіди, необхідності немає.\r\nСуд вивчив скаргу громадської організації і прийняв рішення її задовольнити.\r\nТаким чином, суд скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР отримало доступ до особистих справ членів ВККС по справі про втручання Філатова у формування Верховного Суду.\r\nРаніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.\r\nДБР відкрило кримінальне провадження стосовно 8 членів ВККС.\r\n \r\n