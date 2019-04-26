ГПУ відкрила справу на Філатова за втручання в процес відбору суддів Антикорупційного та Верховного судів

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом втручання заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.

Про це йдеться у копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, текст якої мають Українські Новини.

Справу відкрито за зверненням громадської організації "Стоп корупції".

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 376 (втручання в діяльність судового органу) Кримінального кодексу.

За даними самої організації, окремі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Філатов втручалися в процес формування Верховного суду, внаслідок чого посади суддів у цьому суді можуть зайняти особи, у яких існує конфлікт інтересів, а також судді, до яких у громадськості є питання щодо їх доброчесності.

Йдеться про таких осіб як Микола Гусак, Валентина Сердюк, Светала Вус, Ігор Гулейков, Ірина Колос, Олексій Случ та інші.

Активісти "Стоп корупції" вважають, що дана кримінальна справа може спричинити інші справи, зокрема розслідування фактів втручання членів Вищої кваліфкомісії суддів та Вищої ради правосуддя в процес відбору суддів Верховного суду і суддів у Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляли Українські Новини, у ГПУ спростували наявність підозр проти Ложкіна, Філатова і Гонтаревої у справі Курченко.

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