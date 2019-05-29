ДБР отримало доступ до особистих справ членів ВККС у справі про втручання Філатова у формування Верховного Суду

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) доступ до особистих справ деяких членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у справі про можливе втручання колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з судовими документами, ДБР розслідує справу за ч. 3 ст. 109 (захоплення влади), ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча), ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу.\r\nВ рамках справи перевіряється можлива змова деяких членів ВККС (прізвища не називаються) з Філатовим, внаслідок якого в порушення вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" приймалися рішення, проводилось кваліфікаційне оцінювання суддів, їх переводи в інші суди, відбір нових суддів.\r\nКрім того, перевіряється можлива причетність голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайла Смоковича щодо незаконного впливу на голову ВККС Сергія Козьякова та уповноваженого Верховної Ради з прав людини для прийняття потрібних рішень.\r\n22 травня Печерський районний суд дозволив ДБР тимчасовий доступ до особистих справ деяких членів ВККС, у тому числі документів про призначення на посаду, звільнення з посади, листування з зазначених питань, наказів про призначення, службових характеристик; регламенту ВККС, наказів про розподіл обов'язків між членами ВККС, службових записок.\r\nКрім того, суд дав доступ до документів щодо нарахування і виплати винагороди (заробітної плати) членам ВККС, довідок про заробітну плату за період з 24.10.2018 по 01.05.2019; рішень, протоколів засідань ВККС за період з 24.10.2018 року, а також до документів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад суддів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.\r\nСправу відкрито за зверненням громадської організації "Стоп корупції".\r\nНаціональна поліція закрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення Філатова у зв'язку з рішенням Конституційного Суду, який скасував кримінальну відповідальність за даний злочин.\r\nПорошенко звільнив заступника голови Адміністрації Філатова.\r\n