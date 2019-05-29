ДБР отримало доступ до особистих справ членів ВККС у справі про втручання Філатова у формування Верховного Суду

ДБР отримало доступ до особистих справ членів ВККС у справі про втручання Філатова у формування Верховного Суд

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) доступ до особистих справ деяких членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у справі про можливе втручання колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з судовими документами, ДБР розслідує справу за ч. 3 ст. 109 (захоплення влади), ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча), ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу.

В рамках справи перевіряється можлива змова деяких членів ВККС (прізвища не називаються) з Філатовим, внаслідок якого в порушення вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" приймалися рішення, проводилось кваліфікаційне оцінювання суддів, їх переводи в інші суди, відбір нових суддів.

Крім того, перевіряється можлива причетність голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайла Смоковича щодо незаконного впливу на голову ВККС Сергія Козьякова та уповноваженого Верховної Ради з прав людини для прийняття потрібних рішень.

22 травня Печерський районний суд дозволив ДБР тимчасовий доступ до особистих справ деяких членів ВККС, у тому числі документів про призначення на посаду, звільнення з посади, листування з зазначених питань, наказів про призначення, службових характеристик; регламенту ВККС, наказів про розподіл обов'язків між членами ВККС, службових записок.

Крім того, суд дав доступ до документів щодо нарахування і виплати винагороди (заробітної плати) членам ВККС, довідок про заробітну плату за період з 24.10.2018 по 01.05.2019; рішень, протоколів засідань ВККС за період з 24.10.2018 року, а також до документів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад суддів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова в процес відбору суддів у Верховний і Вищий антикорупційний суди.

Справу відкрито за зверненням громадської організації "Стоп корупції".

Національна поліція закрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення Філатова у зв'язку з рішенням Конституційного Суду, який скасував кримінальну відповідальність за даний злочин.

Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Філатова.