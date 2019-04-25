ДБР відкрило кримінальне провадження щодо 8 членів ВККС

Територіальне управління Державного бюро розслідування (ДБР) у місті Києві розпочало досудове розслідування за фактом можливого самовільного присвоєння владних повноважень 8 членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), а кримінальному провадженню присвоєно №62019100000000474.

Про це повідомило інтернет-видання "Закон і Бізнес".

Згідно з текстом витягу з ЄРДР, який є у розпорядженні редакції, кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Згідно з викладеними обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, голова ВККС Сергій Козьяков, заступник голови – голова кваліфікаційної палати Станіслав Щотка, секретар кваліфікаційної палати Валентина Устименко, секретар палати з питань добору і публічної служби суддів Михайло Макарчук, а також члени Тетяна Весельська, Анастасія Заріцька, Микола Мішин та Юрій Тітов, в порушення вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", не маючи повноважень членів ВККС у зв’язку із їх закінченням, беруть участь у засіданнях ВККС як члени.

Зокрема, вони беруть участь у голосуванні за прийняття рішень, беруть участь в проведенні кваліфікаційного оцінювання судців, їх переведенні до інших судів, участь в доборі нових суддів.

Нагадаємо, "Закон і Бізнес" аналізував проблема обчислення строків повноважень членів ВККС з урахуванням тлумачення перехідних положень профільного закону у статті "Оновлення почнеться з голови".