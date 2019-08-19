Пожежа в готелі "Токіо стар": власнику повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки

Прокуратура повідомила про підозру власнику готелю "Токіо стар" в Одесі, де в пожежі загинули 9 осіб, у порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області в рамках розслідування слідчі Головного управління Національної поліції у області затримали фактичного власника готелю "Токіо Стар", де сталася пожежа. Зараз прокуратура повідомила про підозру зазначеній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)", - сказано в ньому.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

Приймаються заходи для вилучення і дослідження установчих документів підприємства - власника готелю, фінансово-господарської діяльності, встановлення, обслуговування пожежної сигналізації і інших.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар".

У ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.