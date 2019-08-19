Нацполіція відмовилася повідомити, чи допитувався Труба в рамках розслідування справи щодо нього

Національна поліція відмовилася повідомити інформацію про те, чи був допитаний директор Держбюро розслідувань Роман Труба в рамках розслідування щодо нього кримінального провадження.\r\nПро це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.\r\nУкраїнські Новини звернулися з запитом до Нацполіції з проханням надати інформацію, скільки справ розслідується щодо Труби і чи був він допитаний в рамках розслідування.\r\nНацполіція повідомила, що Головне слідче управління розслідує кримінальне провадження, відкрите 3 червня за фактами можливого вчинення Трубою кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 382 (невиконання судового рішення), частини 1 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), частини 1 статті 172 (грубе порушення законодавства про працю) і частини 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.\r\nПри цьому, Нацполіція відмовилася повідомити інформацію про можливе проведення допиту Труби, пославшись на те, що це дані оперативно-розшукової діяльності і досудового слідства, які не можуть бути оприлюднені.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд призначив почеркознавчу експертизу підписів директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на документах ДБР.\r\nСуд виніс рішення по справі про люстрацію Труби.\r\nГолова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що своїми діями та бездіяльністю директор Держбюро розслідувань Роман Труба узурпує владу.\r\n