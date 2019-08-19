Нацполіція відмовилася повідомити, чи допитувався Труба в рамках розслідування справи щодо нього

Національна поліція відмовилася повідомити інформацію про те, чи був допитаний директор Держбюро розслідувань Роман Труба в рамках розслідування щодо нього кримінального провадження.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Українські Новини звернулися з запитом до Нацполіції з проханням надати інформацію, скільки справ розслідується щодо Труби і чи був він допитаний в рамках розслідування.

Нацполіція повідомила, що Головне слідче управління розслідує кримінальне провадження, відкрите 3 червня за фактами можливого вчинення Трубою кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 382 (невиконання судового рішення), частини 1 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), частини 1 статті 172 (грубе порушення законодавства про працю) і частини 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

При цьому, Нацполіція відмовилася повідомити інформацію про можливе проведення допиту Труби, пославшись на те, що це дані оперативно-розшукової діяльності і досудового слідства, які не можуть бути оприлюднені.

Як повідомляли Українські Новини, суд призначив почеркознавчу експертизу підписів директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на документах ДБР.

Суд виніс рішення по справі про люстрацію Труби.

Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що своїми діями та бездіяльністю директор Держбюро розслідувань Роман Труба узурпує владу.