Суд призначив почеркознавчу експертизу підписів директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на документах ДБР.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.

Це кримінальне провадження пов'язано з тим, що Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.

У середині липня суд за клопотанням слідчого призначив почеркознавчу експертизу підписів Труби на документах про звільнення зазначених працівників.

Проведення експертизи доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

Труба прийняв рішення про звільнення працівників без погодження з першим заступником директора ДБР і заступником, що є порушенням закону та рішення суду, яким директору заборонено одноосібно здійснювати певні повноваження.

Труба звільнив керівника Полтавського територіального управління ДБР, а також трьох керівників підрозділів центрального апарату.