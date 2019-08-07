Суд призначив почеркознавчу експертизу підписів директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на документах ДБР.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.\r\nЦе кримінальне провадження пов'язано з тим, що Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.\r\nУ середині липня суд за клопотанням слідчого призначив почеркознавчу експертизу підписів Труби на документах про звільнення зазначених працівників.\r\nПроведення експертизи доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.\r\nТруба прийняв рішення про звільнення працівників без погодження з першим заступником директора ДБР і заступником, що є порушенням закону та рішення суду, яким директору заборонено одноосібно здійснювати певні повноваження.\r\nТруба звільнив керівника Полтавського територіального управління ДБР, а також трьох керівників підрозділів центрального апарату.