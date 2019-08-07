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07 серпня 2019, середа, 10:10 43
Силові структури 2019-08-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кримінальна справа проти Труби: Призначена експертиза підписів директора ДБР

Кримінальна справа проти Труби: Призначена експертиза підписів директора ДБР

Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Суд призначив почеркознавчу експертизу підписів директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на документах ДБР.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.

Це кримінальне провадження пов'язано з тим, що Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.

У середині липня суд за клопотанням слідчого призначив почеркознавчу експертизу підписів Труби на документах про звільнення зазначених працівників.

Проведення експертизи доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

Труба прийняв рішення про звільнення працівників без погодження з першим заступником директора ДБР і заступником, що є порушенням закону та рішення суду, яким директору заборонено одноосібно здійснювати певні повноваження.

Труба звільнив керівника Полтавського територіального управління ДБР, а також трьох керівників підрозділів центрального апарату.

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