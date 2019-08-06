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06 серпня 2019, вівторок, 15:38 20
Силові структури 2019-08-06T16:00:02+03:00
Українські Новини
Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби

Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби

Директор ДБР Роман Труба
Директор ДБР Роман Труба

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Трубу таким, що не підпадає під дію закону "Про очищення влади" (люстрацію).

Про це йдеться в постанові суду, передають Українські Новини.

Суд розглянув апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва від 8 листопада 2018 року, яким встановлено факт протиправної бездіяльності Генеральної прокуратури, яка полягає у не проведенні належним чином люстраційної перевірки Труби, а також у не включення його Мін'юстом в Єдиний державний реєстр люстрованних осіб.

Позов у суд був поданий депутатом Верховної ради від "Блоку Петра Порошенко" Юрієм Македоном.

Суд першої інстанції підтримав його позицію, згідно з якою Труба підпадає під люстрацію, так як на посаді прокурора Пустомитівського району Львівської області він брав участь у переслідуванні активіста Евромайдана, яка організував перекриття траси "Київ - Чоп" 26 листопада 2013 року.

Суд першої інстанції вирішив, що цей факт повинен був стати підставою для застосування люстраційних обмежень щодо Труби та включення його до реєстру люстрированных осіб.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією.

Апеляційний суд вказав, що активіст Евромайдану, заарештований за клопотанням Труби, в кінцевому підсумку був звільнений від кримінальної відповідальності не на підставі рішення суду та відповідного закону, а на підставі рішення прокуратури від 6 березня 2014 закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Таким чином, на думку суду, директор ДБР за формальними критеріями не підпадає під дію закону "Про очищення влади".

Апеляційний суд постановив, що Труба законно пройшов всі перевірки в рамках люстраційного закону і законно був призначений директором Держбюро розслідувань.

Суд задовольнив його скаргу і скасував рішення суду першої інстанції.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва встановив факт непроведення Генпрокуратурою люстрационной перевірки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

22 листопада 2017 року колишній Президент Петро Порошенко призначив директором Державного бюро розслідувань Романа Трубу.

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