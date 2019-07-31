Труба узурпує владу, - Попович

Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що своїми діями та бездіяльністю директор Держбюро розслідувань Роман Труба узурпує владу.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Все це свідчить про те, що Труба узурпує владу в органі. Він хоче фактично його приватизувати. Про це неодноразово говорила Рада громадського контролю при ДБР. Ми говоримо і будемо повторювати, що єдина проблема на сьогоднішній день в Держбюро розслідувань - Роман Труба. Це все прекрасно розуміють і всі це прекрасно знають. Питання - одне. Або перезавантажити, або вирішити питання з неналежним керівником в даному випадку", - вважає експерт.

На його думку, якщо нічого не змінювати і рухатися в такому ж напрямку, то ДБР перетвориться в НАБУ - орган стане просто неефективним і не буде працювати.

"Якісь справи ДБР вже направляє в суд, але ми ще не бачимо конкретних вироків. Це якість розслідування і якість роботи органу, за який відповідає керівник", - зазначив Попович.

Також експерт вважає відкрита ДБР справа проти колишнього начальника управління внутрішнього контролю бюро Богдана Чобітка, є тиском на нього.

"Це простий тиск на людину, тому що всім відомо, що Чобіток подав позов в Окружний адмінсуд на дії директора ДБР. Тобто, якимось чином треба здійснювати тиск на людину, тому і відкривається кримінальне провадження. Людину починають викликати і смикати за ниточки", - підкреслив Попович.

Як повідомляли Українські Новини, експерт Леменов вважає, що корінь проблем Ради громадського контролю при ДБР лежить в 2017 році, коли директор Держбюро повинен був прислухатися до громадськості, але вчинив інакше.

Громадська рада при ДБР заперечує звинувачення Труби про блокування обрання нового складу Ради і створення КДК.

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Буряк заявляє, що в керівництві відомства зберігається напруженість у зв'язку з незаконними діями, які відбуваються останнім часом в ГБР.