Трамп пресі підтвердив, що хоче купити у Данії Гренландію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що до цього дійсно цікавився питанням покупки Гренландії у Данії. Уточнюється, що Трамп зробив офіційне визнання, виступивши перед журналістами. Про це повідомляє Reuters.\r\nЯк зазначив глава США, питанням покупки острова він цікавився стратегічно. "Але це не тема номер один на порядку денному", - додав Трамп. Раніше повідомлялося, що влада відмовилися продавати Трампу Гренландію.\r\nДо цього ЗМІ писали, що Трамп розглядає ідею купівлі острова Гренландія, який належить Данії.\r\nЗа деякими даними, глава держави неодноразово цікавився у своїх радників, можуть Сполучені Штати купити Гренландію.\r\nРаніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість покупки Гренландії.\r\nНагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.\r\nТим часом, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.