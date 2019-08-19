Трамп пресі підтвердив, що хоче купити у Данії Гренландію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що до цього дійсно цікавився питанням покупки Гренландії у Данії. Уточнюється, що Трамп зробив офіційне визнання, виступивши перед журналістами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив глава США, питанням покупки острова він цікавився стратегічно. "Але це не тема номер один на порядку денному", - додав Трамп. Раніше повідомлялося, що влада відмовилися продавати Трампу Гренландію.

До цього ЗМІ писали, що Трамп розглядає ідею купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

За деякими даними, глава держави неодноразово цікавився у своїх радників, можуть Сполучені Штати купити Гренландію.

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість покупки Гренландії.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

Тим часом, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.