підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 09:30 7
Світ 2019-08-19T15:45:05+03:00
Українські Новини
Трамп пресі підтвердив, що хоче купити у Данії Гренландію

Трамп пресі підтвердив, що хоче купити у Данії Гренландію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що до цього дійсно цікавився питанням покупки Гренландії у Данії. Уточнюється, що Трамп зробив офіційне визнання, виступивши перед журналістами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив глава США, питанням покупки острова він цікавився стратегічно. "Але це не тема номер один на порядку денному", - додав Трамп. Раніше повідомлялося, що влада відмовилися продавати Трампу Гренландію.

До цього ЗМІ писали, що Трамп розглядає ідею купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

За деякими даними, глава держави неодноразово цікавився у своїх радників, можуть Сполучені Штати купити Гренландію.

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість покупки Гренландії.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

Тим часом, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

Більше новин про: Дональд Трамп Гренландія

Архів
Новини
Пінний фонтан. Фото: КП УЗН Подільського району
На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки 16:32
Київ та Єрусалим відкриють центри розвитку високих технологій, - прем'єр Ізраїлю 16:27
Проект UNBA NextGen посприяє підвищенню якості правової допомоги українцям, - НААУ 16:20
Фармпромисловість стала драйвером зростання економіки, - ЗМІ 16:01
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok