Спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень

Хоча в понеділок, 19 серпня, температура в Україні ще буде комфортною, в подальшому спека посилиться в більшості регіонів країни.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"19-го серпня Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар-кумулюсі", - повідомила Діденко.\r\nЗа її словами, лише у східних областях та в Сумській області збільшиться хмарність та можливі локальні невеликі дощі.\r\nТакож на початку тижня буде дути північно-східний вітер, але слабкий, тихий, максимум помірний.\r\n"Спека починає зі Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25...+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на півдні, в центрі та на сході до +32... +37 градусів", - повідомила синоптик.\r\nУ Києві 19-го серпня без опадів, сонячно, протягом дня +26...+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться.\r\n"22-го серпня на заході та півночі спека дещо послабне. Кому треба дощі, до кінця тижня не видно, хіба в західних областях щось періодично з`являтиметься, та й то локально", - розповіла Діденко.\r\nТакож вона дала попередній прогноз для Києва на День Незалежності.\r\n"24 серпня очікується суха сонячна погода з поривчастим вітром і температурою повітря близько 25 градусів", - повідомила синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.\r\nТим часом на вихідних Україна стала однією із найхолодніших країн в Європі, а на вихідні до Дня незалежності призначили чотири додаткових поїзди.