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  • Спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень
19 серпня 2019, понеділок, 06:00 14 Карта
Життя 2019-08-19T07:45:01+03:00
Українські Новини
Спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень

Спека "вріже" до 37: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності і тиждень

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Хоча в понеділок, 19 серпня, температура в Україні ще буде комфортною, в подальшому спека посилиться в більшості регіонів країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"19-го серпня Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар-кумулюсі", - повідомила Діденко.

За її словами, лише у східних областях та в Сумській області збільшиться хмарність та можливі локальні невеликі дощі.

Також на початку тижня буде дути північно-східний вітер, але слабкий, тихий, максимум помірний.

"Спека починає зі Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25...+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на півдні, в центрі та на сході до +32... +37 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві 19-го серпня без опадів, сонячно, протягом дня +26...+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться.

"22-го серпня на заході та півночі спека дещо послабне. Кому треба дощі, до кінця тижня не видно, хіба в західних областях щось періодично з`являтиметься, та й то локально", - розповіла Діденко.

Також вона дала попередній прогноз для Києва на День Незалежності.

"24 серпня очікується суха сонячна погода з поривчастим вітром і температурою повітря близько 25 градусів", - повідомила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом на вихідних Україна стала однією із найхолодніших країн в Європі, а на вихідні до Дня незалежності призначили чотири додаткових поїзди.

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