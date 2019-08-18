Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары

19 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов в то время, как антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем ​​+26...+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем ​​22...+27 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем ​​+29...+31 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем ​​+29...+31 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем ​​+29...+31 градус.

На севере страны малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем ​​+26...+31 градус.

В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

На востоке малооблачно, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

В южных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем ​​+26...+31 градус.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +​​25...+30 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

18 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.