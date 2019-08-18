Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары

19 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов в то время, как антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +26...+31 градус.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем 22...+27 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.\r\nНа севере страны малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +26...+31 градус.\r\nВ центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nНа востоке малооблачно, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nВ южных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.\r\nВ Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\n18 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе.\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.