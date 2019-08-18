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  • Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю
18 августа 2019, воскресенье, 06:00 1202 Карта
Жизнь 2019-08-18T06:00:01+03:00
Українські Новини
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Воскресенье, 18 августа, в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками и без дождей, температура по стране будет колебаться от +20 до +29 градусов, однако в течение недели воздух прогреется до +37 градусов в то время, как на выходных Украина стала одной из самых холодных стран в Европе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Именно для удачных селфи на технических остановках в поле или фото с переднего пассажирского места, когда бежит вперед дорога, по бокам фантастические цвета огородов, полей и согнутых поперек граждан, которые начали копать картошку", - описала синоптик погоду в воскресенье.

По ее словам, температура воздуха 18 августа повысится и составит +24...+29 градусов. В Черниговской и Сумской областях местами +20...+23 градуса.

При этом ливни маловероятны - страну захватит антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен мелкий дождик.

В Киеве же в воскресенье ожидается сухая погода с красивыми кучевыми облака, днем ​​+24...+26 градусов.

"Можно повыгуливать выходные белые платья или костюмы, которым вечно погоды не хватает - будет и не жарко, и не холодно", - посоветовала Диденко.

При этом с понедельника, на Спаса, по всей Украине потеплеет еще на несколько градусов.

"Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров погонят до +32...+37 градусов", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем на Аляске из-за аномальной жары погибают лососи от теплового стресса.

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