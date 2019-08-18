15 серпня ізраїльтянин Амос Дов Сільвер втік від співробітників українських спецслужб перед посадкою на рейс до Тель-Авіва. 17 серпня його затримали. А сьогодні, 18 серпня, "Антикорупційна платформа" оприлюднила у Facebook запис камери спостереження аеропорту Бориспіль, яка зняла втечу.

На запису видно, що Сільвер був без наручників. Він пройшов рамку поста спостереження, забрав речі з контейнера, а потім, користуючись тим, що на нього ніхто не звертає уваги, кинувся бігти в зворотному напрямку.







Як повідомляли Українські Новини, 12 березня СБУ затримала в Києві Сільвера за підозрою в організації міжнародного наркокартелю.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році він в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

За кілька років нелегальний бізнес розширився і почав функціонувати в інших соціальних мережах.

За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторговців поширювалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки.

У синдикат входило понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.



Тим часом наркобарона Сільвера екстрадували до Ізраїлю.