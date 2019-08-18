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18 серпня 2019, неділя, 11:55 12
Зовнішня політика 2019-08-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Непогодження кандидатів до наглядової ради Ощадбанку підтримали ЄБРР, МВФ і Світовий банк

Непогодження кандидатів до наглядової ради Ощадбанку підтримали ЄБРР, МВФ і Світовий банк

Ощадбанк. Фото: ednist.info
Ощадбанк. Фото: ednist.info

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк підтримали рішення Національного банку про неузгодженість 5 із 9 кандидатів у члени наглядової ради Державного ощадного банку.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, передають Українські Новини.

"Ключем до цієї реформи є введення двох третин незалежних наглядових рад, як того вимагає нова стаття 7 закону "Про банки і банківську справу", ухвалений Верховною Радою в 2018 році. Очікується, що нові наглядові ради очолять реформування державних банків, зокрема з точки зору їхнього корпоративного управління і вирішення проблемних кредитів. Відповідно до нової статті 7, нові наглядові ради було відібрано за допомогою процедури конкурсного відбору та призначено Кабінетом Міністрів на початку цього року", - сказано в заяві.

Вищевказаний закон вимагає, щоб Національний банк офіційно затвердив кандидатури до наглядових рад банків.

Таким чином, обов'язком НБУ є проведення ретельної та незалежної оцінки, яка включає застосування професійного судження про те, чи є кандидати до наглядових рад кваліфікованими і чи відповідають вони всім юридичним вимогам.

Для незалежних членів наглядової ради державних банків ці правові вимоги, викладені в статті 7, також включають суворі стандарти незалежності й відсутності конфлікту інтересів.

"Ми підтримуємо НБУ у виконанні його обов'язків у цій галузі", - сказано в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Ощадбанк переобрав головою правління соратника Яценюка Пишного. Як заявили в НБУ, Ощадбанк продовжив контракт з головою правління Пишним без проведення конкурсу.

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