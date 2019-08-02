Ощадбанк переизбрал предправления Пышного

Государственный Ощадный банк переизбрал председателем правления Андрея Пышного на 5 лет.\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, на заседании наблюдательного совета 20 июня, где присутствовали представители акционера и НБУ, было принято решение провести оценку председателя и членов правления Ощадбанка на соответствие квалификационным требованиям.\r\nРезультаты оценки были рассмотрены на заседании наблюдательного совета банка 25 июля в присутствии представителей НБУ.\r\nЧлены набсовета отметили, что эффективная работа Пышного, проводимая с марта 2014 по текущую дату, способствовала фундаментальным положительным изменениям в работе банка, внутренних служб, созданию положительного имиджа среди граждан и партнеров.\r\nНа основании полученных выводов наблюдательный совет принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления, квалификационные требования и продлить его полномочия на следующие 5 лет.\r\nНа данный момент продолжается следующий этап в соответствии с утвержденным наблюдательным советом порядком оценки - этап оценки членов правления и ключевых руководителей банка.\r\nКак сообщали Українські Новини, зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустить на поруки.\r\nРанее САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.