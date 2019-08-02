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02 августа 2019, пятница, 18:31 171
Экономика 2019-08-02T18:31:37+03:00
Українські Новини
Ощадбанк переизбрал предправления Пышного

Ощадбанк переизбрал предправления Пышного

Государственный Ощадный банк переизбрал председателем правления Андрея Пышного на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Согласно ему, на заседании наблюдательного совета 20 июня, где присутствовали представители акционера и НБУ, было принято решение провести оценку председателя и членов правления Ощадбанка на соответствие квалификационным требованиям.

Результаты оценки были рассмотрены на заседании наблюдательного совета банка 25 июля в присутствии представителей НБУ.

Члены набсовета отметили, что эффективная работа Пышного, проводимая с марта 2014 по текущую дату, способствовала фундаментальным положительным изменениям в работе банка, внутренних служб, созданию положительного имиджа среди граждан и партнеров.

На основании полученных выводов наблюдательный совет принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления, квалификационные требования и продлить его полномочия на следующие 5 лет.

На данный момент продолжается следующий этап в соответствии с утвержденным наблюдательным советом порядком оценки - этап оценки членов правления и ключевых руководителей банка.

Как сообщали Українські Новини, зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустить на поруки.

Ранее САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.

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