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17 августа 2019, суббота, 11:37 45
Экономика 2019-08-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Дисквалификация НБУ пяти членов нашего набсовета нарушает закон, – Ощадбанк

Дисквалификация НБУ пяти членов нашего набсовета нарушает закон, – Ощадбанк

Ощадбанк Фото: ednist.info
Ощадбанк Фото: ednist.info

Решение НБУ о дисквалификации 5 вновь избранных членов набсовета Ощадбанка - беспрецедентный вызов реформе корпоративного управления госбанков, - Ощадбанк

Пресс-служба Государственного Ощадного банка сообщает, что решение Национального банка о дисквалификации сразу пяти вновь избранных членов наблюдательного совета Ощадбанка является беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков.

Об этом говорится в заявлении членов наблюдательного совета на сайте Ощадбанка, передают Українськi Новини.

"Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин. При отсутствии объяснения можно сделать вывод только из опубликованного сегодня релиза НБУ, что реальной причиной отклонения кандидатур стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным", - сказано в нем.

В заявлении наблюдательный совет также призвал НБУ обнародовать причины дисквалификации.

Совет отметил, что такое решение НБУ нарушает закон и может иметь нежелательные последствия в виде срыва реформ корпоративного управления в стране.

"Это основополагающий принцип - если наблюдательным советам разрешается работать только в том случае, когда они принимают решение в пользу регуляторов, то реформы без результата", - сказано в заявлении.

Ощадбанк подчеркивает, что члены наблюдательного совета были избраны в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности» и прошли жесткую проверку.

Однако, по словам членов набсовета, собеседование в НБУ было проведено неправильно.

"Некоторые из нас были подвергнуты допросу заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой по одному вопросу - нашего решения о продлении полномочий председателя правления", - отмечают они.

В сообщении также сказано, что представители Ощадбанка обратились с официальным письмом в совет НБУ с требованием урегулировать ситуацию.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк отклонил кандидатуры большинства членов совета Государственного Ощадного банка.

Тем временем Национальный банк обеспокоен процедурой продления контракта с председателем правления Государственного Ощадного банка Андреем Пышным. 

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