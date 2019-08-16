подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 13:11 18
Экономика 2019-08-16T13:18:42+03:00
Українські Новини
Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса, - НБУ

Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса, - НБУ

Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

Национальный банк обеспокоен процедурой продления контракта с председателем правления Государственного Ощадного банка Андреем Пышным. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Согласно ст. 7 закона "О банках и банковской деятельности", которой введена реформа корпоративного управления в госбанках, предусмотрено конкурсный порядок назначения председателя правления. Зато, наблюдательный совет Ощадбанка без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним председателем правления на 5 лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что принятый Верховной Радой в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления в государственных банках имел целью привести принципы и механизмы их управления в соответствии с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков. 

Кроме того, реформа корпоративного управления в банках крайне важна для инвестиционного климата, а управление в государственных банках должно быть образцом для всей системы. 

"Именно поэтому мы настаиваем на неукоснительном следовании духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Отмечается, что свою позицию Нацбанк в установленном порядке доведет до Кабинета Министров Украины, осуществляет полномочия собственника в отношении Сбербанка.

Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд Киева отказался изменить подозреваемой в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Государственного Ощадного банка Ирине Земцовой меру пресечения с залога 7 млн гривен на освобождение на поруки.

Кроме того, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.

Больше новостей о: НБУ Ощадбанк Андрей Пышный

Архив
Новости
НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка 13:20
Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса, - НБУ 13:11
Он утонул: Российские оккупационные войска понесли большие потери из-за неудачного форсирования танком водных преград на Донбассе 12:55
Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство 12:54
Перед выходными официальный курс гривны взлетел 12:45
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok