Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса, - НБУ

Национальный банк обеспокоен процедурой продления контракта с председателем правления Государственного Ощадного банка Андреем Пышным.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Согласно ст. 7 закона "О банках и банковской деятельности", которой введена реформа корпоративного управления в госбанках, предусмотрено конкурсный порядок назначения председателя правления. Зато, наблюдательный совет Ощадбанка без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним председателем правления на 5 лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что принятый Верховной Радой в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления в государственных банках имел целью привести принципы и механизмы их управления в соответствии с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков.

Кроме того, реформа корпоративного управления в банках крайне важна для инвестиционного климата, а управление в государственных банках должно быть образцом для всей системы.

"Именно поэтому мы настаиваем на неукоснительном следовании духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Отмечается, что свою позицию Нацбанк в установленном порядке доведет до Кабинета Министров Украины, осуществляет полномочия собственника в отношении Сбербанка.

Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд Киева отказался изменить подозреваемой в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Государственного Ощадного банка Ирине Земцовой меру пресечения с залога 7 млн гривен на освобождение на поруки.

Кроме того, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.