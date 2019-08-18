У Зеленського мають намір змінити два закони в енергетиці

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів і новообраний депутат Верховної Ради Андрій Герус заявив, що команда Президента має намір змінити низку законів в енергетиці.

Про це Герус повідомив в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.

"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії та закон про НКРЕКП", - заявив Герус.

Він підкреслив, що в цілому нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.

"Це питання не зупинки, а зміни моделі… Коли часто міняється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної моделі запровадити такі зміни, щоб ринок міг працювати на користь українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії", - зазначив представник президента в уряді.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що запуск проекту енергомосту "Україна - ЄС" посприяє збільшенню вартості електроенергії і що Україна не планує забороняти імпорт всіх нафтопродуктів з Росії.

Тим часом Герус вважає, що ціну на електроенергію можна знизити мінімум на 10%.