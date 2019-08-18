підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
18 серпня 2019, неділя, 10:30 9
Економіка 2019-08-18T10:31:57+03:00
Українські Новини
У Зеленського мають намір змінити два закони в енергетиці

У Зеленського мають намір змінити два закони в енергетиці

Електроенергія. Фото: Realist
Електроенергія. Фото: Realist

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів і новообраний депутат Верховної Ради Андрій Герус заявив, що команда Президента має намір змінити низку законів в енергетиці.

Про це Герус повідомив в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.

"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії та закон про НКРЕКП", - заявив Герус.

Він підкреслив, що в цілому нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.

"Це питання не зупинки, а зміни моделі… Коли часто міняється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної  моделі запровадити такі зміни, щоб ринок міг працювати на користь українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії", - зазначив представник президента в уряді.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що запуск проекту енергомосту "Україна - ЄС" посприяє збільшенню вартості електроенергії і що Україна не планує забороняти імпорт всіх нафтопродуктів з Росії.

Тим часом Герус вважає, що ціну на електроенергію можна знизити мінімум на 10%.

Більше новин про: НКРЕКП Енергетика Андрій Герус Новий ринок електроенергії

Архів
Новини
Наркобарона Сільвера екстрадували до Ізраїлю 10:55
У Зеленського мають намір змінити два закони в енергетиці 10:30
Біля метро в Києві не розминулися дві іномарки, постраждав водій 09:50
Чоловік застрелив офіціанта через сендвіч у Парижі 09:10
Прокуратура затримала власника готелю "Токіо Стар", де живцем згоріли люди 08:35
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні, –  рішення Солом’янського райсуду 13:32
Новий Трудовий кодекс має забезпечити рівноправні стосунки роботодавця та працівника, - HR "Укрлендфармінг" Романенко 12:05
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Група компаній "Olkom" веде переговори з пулом стратегічних західних інвесторів, - Євенко 11:59
більше новин
НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів 13:33
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua
У Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків 08:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok