Цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%, - Герус

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о возможности снизить цену на электрическую энергию для промышленности на 10% от текущей после подорожания на треть.\r\nОб этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.\r\n"Мы сейчас ищем способы, как это подорожание электроэнергии можно частично отмотать назад. От сегодняшнего уровня цену электроэнергии можно уменьшить, по моему мнению, минимум на 10%", - сказал Герус.\r\nПри этом он добавил, что не должно быть никаких льгот, чтобы не собиралась дополнительная рента.\r\nТакже Герус сообщил, что он отрицательно оценивает новый рынок электроэнергии в том виде, в котором он есть сейчас.\r\n"Я не сторонник “бумажных реформ", реформ в презентациях и на Facebook. Мы делаем реформы не для Европы, Америки и МВФ, мы делаем реформы для Украины. Реформы должны приносить пользу резидентам Украины в реальной жизни: бизнесу и населению. У нас же цены в июле выросли на 25%, это крупнейший единовременный рост цены э\/э за 25 лет с понятными последствиями для инфляции и экономики. То есть это не вопрос энергетики, это вопрос экономики", - сказал он.\r\nКак сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны\/МВт-ч до 2 090 гривен\/МВт-ч после запуска новой модели рынка.\r\nТакже Герус заявил, что решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца.