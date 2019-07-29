Цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%, - Герус

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о возможности снизить цену на электрическую энергию для промышленности на 10% от текущей после подорожания на треть.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Мы сейчас ищем способы, как это подорожание электроэнергии можно частично отмотать назад. От сегодняшнего уровня цену электроэнергии можно уменьшить, по моему мнению, минимум на 10%", - сказал Герус.

При этом он добавил, что не должно быть никаких льгот, чтобы не собиралась дополнительная рента.

Также Герус сообщил, что он отрицательно оценивает новый рынок электроэнергии в том виде, в котором он есть сейчас.

"Я не сторонник “бумажных реформ", реформ в презентациях и на Facebook. Мы делаем реформы не для Европы, Америки и МВФ, мы делаем реформы для Украины. Реформы должны приносить пользу резидентам Украины в реальной жизни: бизнесу и населению. У нас же цены в июле выросли на 25%, это крупнейший единовременный рост цены э/э за 25 лет с понятными последствиями для инфляции и экономики. То есть это не вопрос энергетики, это вопрос экономики", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Также Герус заявил, что решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца.