подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 июля 2019, понедельник, 14:50 26
Экономика 2019-07-29T14:57:24+03:00
Українські Новини
Цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%, - Герус

Цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%, - Герус

Электричество. Фото: pixabay
Электричество. Фото: pixabay

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о возможности снизить цену на электрическую энергию для промышленности на 10% от текущей после подорожания на треть.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Мы сейчас ищем способы, как это подорожание электроэнергии можно частично отмотать назад. От сегодняшнего уровня цену электроэнергии можно уменьшить, по моему мнению, минимум на 10%", - сказал Герус.

При этом он добавил, что не должно быть никаких льгот, чтобы не собиралась дополнительная рента.

Также Герус сообщил, что он отрицательно оценивает новый рынок электроэнергии в том виде, в котором он есть сейчас.

"Я не сторонник “бумажных реформ", реформ в презентациях и на Facebook. Мы делаем реформы не для Европы, Америки и МВФ, мы делаем реформы для Украины. Реформы должны приносить пользу резидентам Украины в реальной жизни: бизнесу и населению. У нас же цены в июле выросли на 25%, это крупнейший единовременный рост цены э/э за 25 лет с понятными последствиями для инфляции и экономики. То есть это не вопрос энергетики, это вопрос экономики", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Также Герус заявил, что решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца.

Больше новостей о: Электроэнергия Андрей Герус Новый рынок электроэнергии цены на электроэнергию

Архив
Новости
Украина в ТОП-20 самых опасных стран для женщин-туристок, - Forbes 15:07
В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову в суде, - СМИ 14:59
Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук: На сегодняшний день "Фармак" единственный законный владелец бренда "Корвалол" 14:56
Инвесторы просят Президента взять под личный контроль проблему расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии 14:51
Цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%, - Герус 14:50
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok