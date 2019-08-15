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  • Запуск проекта энергомоста "Украина - ЕС" поспособствует увеличению стоимости электроэнергии, - Герус
15 августа 2019, четверг, 14:33 11 Документ
Экономика 2019-08-15T14:33:35+03:00
Українські Новини
Запуск проекта энергомоста "Украина - ЕС" поспособствует увеличению стоимости электроэнергии, - Герус

Запуск проекта энергомоста "Украина - ЕС" поспособствует увеличению стоимости электроэнергии, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус призывает министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить свой приказ о выводе энергоблока №2 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) из энергосистемы Украины.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Герус написал, что на заседании Кабмина 14 августа он обратил внимание на необходимость остановки проекта энергетический мост "Украина - ЕС", который предусматривает вывод энергоблока №2 ХАЭС из энергосистемы Украины и перевод его работы в энергосистему Польши.

В свою очередь Насалик сообщил, что не подписывал указ, так как был в отпуске, и что вывод энергоблока - это интеграция в энергосистему Европы.

На своей странице в соцсети Facebook Герус опубликовал фото приказа о реализации проекта энергомост "Украина - ЕС", подписанного 9 августа, когда министр якобы был в отпуске.

Герус отметил, что проект энергомоста предусматривает запуск линии электропередачи "Хмельницкий - Жешув (Польша)", и отдачу продажи электроэнергии, произведенной энергоблоком №2 ХАЭС, в управление частных структур - и продавать эту электроэнергию в Польшу.

"Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону - в Польшу. На сегодняшний день у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии - на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5%-30%, на внутрисуточном рынке вообще нет предложений электроэнергии. Украина все больше импортирует электроэнергии из Словакии и Беларуси. Эффект от вывода из Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС Украины) атомного блока мощностью 1000 МВт будет очевиден - увеличение дефицита на внутреннем рынке и еще дополнительный рост цены для украинских потребителей, поскольку этой относительно дешевой электроэнергии не станет", - написал он.

Также Герус отметил, что поскольку приватизация атомных энергоблоков запрещена, проект энергомост "Украина - ЕС" оформлен как проект государственно-частного партнерства.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявил, что цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%.

Также Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Минэнерго ХАЭС Игорь Насалик Андрей Герус

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