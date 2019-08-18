Чоловік застрелив офіціанта через сендвіч у Парижі

У Франції клієнт ресторану вистрілив у офіціанта - він розсердився через те, що його сендвіч не був приготований досить швидко, повідомляє "Російська служба BBC" з посиланням на місцеву пресу.\r\nПоліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке було скоєно у п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.\r\nПідозрюваний зник з місця події і досі не спійманий.\r\nБригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений у плече, але він помер на місці події.\r\nЙого колеги повідомили поліції, що клієнт втратив самовладаннячерез довге очікування в закладі Mistral, де готують піцу і сендвічі.\r\nВбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуазі-ле-Гран.\r\n"Це тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому", - сказала журналістам 29-річна місцева мешканка.\r\nДеякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Каліфорнії стався масовий розстріл на фестивалі вуличної їжі.\r\nРаніше кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині в Києві, а інша група кавказців обстріляла плавучий ресторан на Дніпрі.