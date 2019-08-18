Чоловік застрелив офіціанта через сендвіч у Парижі

У Франції клієнт ресторану вистрілив у офіціанта - він розсердився через те, що його сендвіч не був приготований досить швидко, повідомляє "Російська служба BBC" з посиланням на місцеву пресу.

Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке було скоєно у п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.

Підозрюваний зник з місця події і досі не спійманий.

Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений у плече, але він помер на місці події.

Його колеги повідомили поліції, що клієнт втратив самовладаннячерез довге очікування в закладі Mistral, де готують піцу і сендвічі.

Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуазі-ле-Гран.

"Це тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому", - сказала журналістам 29-річна місцева мешканка.

Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.

Як повідомляли Українські Новини, в Каліфорнії стався масовий розстріл на фестивалі вуличної їжі.

Раніше кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині в Києві, а інша група кавказців обстріляла плавучий ресторан на Дніпрі.