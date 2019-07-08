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08 липня 2019, понеділок, 11:58 13
Події 2019-07-08T12:30:02+03:00
Українські Новини
Кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині в Києві

Кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині в Києві

Місце перестрілки. Фото:
Місце перестрілки. Фото: "Інформатор"

У понеділок, 8 липня, на Троєщині в ресторані Capri за адресою вулиця Теодора Драйзера, 4А сталася стрілянина. До зали закладу прорвався іноземець кавказької зовнішності і поранив дівчину-бармена в плече. Стрілку вдалося втекти з місця події, повідомляє "Інформатор".

НП сталася близько 2:45.

За словами співробітників поліції, до ресторану Capri наполегливо намагався увійти іноземець кавказької зовнішності, якого також наполегливо не пускала охорона закладу. Чоловіка це розлютило, він дістав травматичний пістолет і вистрілив в охоронця. Стрілок не потрапив у сек'юріті, але, скориставшись метушнею, прорвався на кухню закладу і зробив кілька пострілів. Одна з куль потрапила в дівчину-бармена і пройшла на виліт через плече. Прибулі на місце події медики терміново госпіталізували барменшу в найближчу лікарню.

Після стрілянини чоловікові вдалося вибігти з ресторану і зникнути у дворах Троєщини. На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Наразі всі зусилля правоохоронців спрямовані на затримання стрілка.

Місце перестрілки. Фото: Місце перестрілки. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві кавказці обстріляли плавучий ресторан на Дніпрі. Пізніше поліція їх затримала.

Також під Києвом затримали двох іноземців, підозрюваних у викраденні людини.

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