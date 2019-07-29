В Калифорнии произошел массовый расстрел на фестивале уличной еды, минимум 11 погибших

В последний день фестиваля уличной еды в городе Гилрой (штат Калифорния) 29 июля произошла стрельба, в ходе которой погибли как минимум 11 человек, а 12 были ранены. Предварительно, есть двое подозреваемых, сообщает Reuters.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео, на котором видно людей, которые разбегались, в попытках скрыться от выстрелов.

На данный момент один подозреваемый в открытии стрельбы находится под стражей, однако полиция расследует участие второго стрелка.

Сейчас площадки фестиваля безлюдные, однако наполнены аварийками и полицейскими машинами.

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Будьте осторожны и в безопасности!", - написал Трамп в Twitter.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его ведомство внимательно следит за ситуацией.

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Как сообщали Українські Новини, в Филадельфии мужчина на авто преднамеренно въехал в толпу. Ранее в главном офисе YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

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