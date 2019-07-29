В Калифорнии произошел массовый расстрел на фестивале уличной еды, минимум 11 погибших

В последний день фестиваля уличной еды в городе Гилрой (штат Калифорния) 29 июля произошла стрельба, в ходе которой погибли как минимум 11 человек, а 12 были ранены. Предварительно, есть двое подозреваемых, сообщает Reuters.\r\nОчевидцы разместили в социальных сетях видео, на котором видно людей, которые разбегались, в попытках скрыться от выстрелов.\r\nНа данный момент один подозреваемый в открытии стрельбы находится под стражей, однако полиция расследует участие второго стрелка.\r\nСейчас площадки фестиваля безлюдные, однако наполнены аварийками и полицейскими машинами.\r\nНа инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп.\r\n"Будьте осторожны и в безопасности!", - написал Трамп в Twitter.\r\nГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его ведомство внимательно следит за ситуацией.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PJmtgap-N3A" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Филадельфии мужчина на авто преднамеренно въехал в толпу. Ранее в главном офисе YouTube в Калифорнии произошла стрельба.\r\nКроме того, в Санта-Барбаре в селевых потоках нашли 15 трупов.