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28 апреля 2019, воскресенье, 20:48 254
Силовые структуры 2019-04-28T20:51:42+03:00
Українські Новини
Полиция задержала кавказцев, обстрелявших плавучий ресторан в Печерском районе Киева

Полиция задержала кавказцев, обстрелявших плавучий ресторан в Печерском районе Киева

Четырех мужчин, обстрелявших в ночь на 26 апреля ресторан "Веранда на Днепре" в Печерском районе Киева, задержали.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.

"Четырех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они местные жители в возрасте от 22-х до 34-х лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. В ходе проведения неотложных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли пистолет-пулемет "Scorpion" с магазином, ружье "ТОЗ", пистолет "ТТ" и более 100 патронов различного калибра", - рассказал начальник следственного отдела Печерского управления полиции Святослав Недошовенко.

В результате происшествия никто не пострадал. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали действия злоумышленников как хулиганство.

Установлено, что между неизвестными и охраной заведения возник словесный конфликт, после чего злоумышленники начали стрелять по фасаду здания и повредили его. "Стрелки" скрылись на двух автомобилях.

Сотрудники полиции изъяли стреляные гильзы, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и персонал ресторана, установив место нахождения иномарок, на которых скрылись злоумышленники, а вскоре и самих правонарушителей.

Острелянный фасад. Фото: полиция КиеваОбстрелянный фасад. Фото: полиция Киева

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Изъятое оружие. Фото: полиция КиеваИзъятое оружие. Фото: полиция Киева

Ранее "Информатор" опубликовал видео обстрела ресторана мужчинами, внешне похожих на представителей кавказской национальности.

Как сообщали Українськi Новини, в Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека.

Ранее в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили стрельбу, пострадавшему прострелили глаз.

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