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17 серпня 2019, субота, 23:24 16
Судова влада 2019-08-18T01:15:01+03:00
Українські Новини
Гримчака перевели в інше СІЗО

Гримчака перевели в інше СІЗО

Юрий Гримчак. Фото: facebook.com/Grim4ak
Юрий Гримчак. Фото: facebook.com/Grim4ak

Підозрюваного в шахрайстві заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака перевели до Чернігівського СІЗО. Про це повідомила його дружина Юлія 17 серпня.

"Юрка відправили до Чернігівського СІЗО", – написала вона.

За повідомленням Юлії Гримчак, заступник міністра конвоювали в СІЗО після виправлення судом помилки в постанові про його арешт.

За наявними даними, Гримчак вже знаходиться в слідчому ізоляторі.

Гримчака перевезли в інше місто - фото 2

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

Тим часом у МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

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