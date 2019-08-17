Гримчака перевели в інше СІЗО

Підозрюваного в шахрайстві заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака перевели до Чернігівського СІЗО. Про це повідомила його дружина Юлія 17 серпня.

"Юрка відправили до Чернігівського СІЗО", – написала вона.

За повідомленням Юлії Гримчак, заступник міністра конвоювали в СІЗО після виправлення судом помилки в постанові про його арешт.

За наявними даними, Гримчак вже знаходиться в слідчому ізоляторі.

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

Тим часом у МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.