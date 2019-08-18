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  • Антициклон з 37-градусною спекою йде до України: синоптик дала попередній прогноз на тиждень
18 серпня 2019, неділя, 06:00 13 Карта
Життя 2019-08-18T08:45:02+03:00
Українські Новини
Антициклон з 37-градусною спекою йде до України: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Антициклон з 37-градусною спекою йде до України: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Неділя, 18 серпня, в Україні буде теплою, комфортною, із красивими хмарами і без дощів, температура країною буде коливатися від +20 до +29 градусів, однак протягом тижня повітря прогріється до +37 градусів у той час, як на вихідних Україна стала однією із самих холодних країн в Європі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Якраз для вдалих селфі на технічних зупинках серед поля або фото з переднього пасажирського місця, коли біжить вперед дорога, з боків фантастичні кольори городів, ланів і зігнутих поперекІв громадян, які почали копати картоплю", - описала синоптик погоду в неділю.

За її словами, температура повітря 18 серпня підвищиться і складе +24...+29 градусів. У Чернігівській і Сумській областях місцями +20...+23 градуси.

При цьому зливи малоймовірні - країну захопить антициклон, хіба що на північному сході буде більше хмар і можливий дрібний дощик.

У Києві в неділю очікується суха погода з красивими купчастими хмари, вдень +24...+26 градусів.

"Можна повигулювати вихідні білі сукні чи костюми, яким вічно погоди не вистачає - буде і не спекотно, і не холодно", - порадила Діденко.

При цьому з понеділка, на Спаса, всією Україні потеплішає ще на кілька градусів.

"Тиждень обіцяє спеку - термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів поженуть до +32...+37 градусів", - попередила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом на Алясці через аномальну спеку гинуть лососі від теплового стресу.

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