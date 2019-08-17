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17 августа 2019, суббота, 06:00 4036 Карта
Жизнь 2019-08-17T06:00:02+03:00
Українські Новини
Украина будет одной из самых холодных в Европе: прогноз погоды на выходные

Украина будет одной из самых холодных в Европе: прогноз погоды на выходные

В то время, как аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике, в субботу, 17 августа, Украина будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17..+24 градуса. В южной части и на Востоке будет теплее, +23..+28 градусов.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В субботу в украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, вытянуть и потренировать плащи и даже пуховички перед новым сезоном. Ведь 17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе. Почему курточки или пуховички? Потому что на фоне даже не столь уж страшным +18..+20-ти градусов будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов", - написала она.

В воскресенье, 18 августа, прогнозируется +24..+29, на севере +20..+24 градуса.

С 19-го августа, на Спаса теплое, к жаре, лето начнет возвращаться в Украину снова.

Дождей будет немного.

"В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкащины, в субботу кое-где на Западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми... Большинство территории будут принадлежать сухой погоде. Ветер обещает быть порывистым, к сильному, 17 августа, в субботу", - отмечает Диденко.

В субботу в Киеве - холодно, ветрено, +18.. +20 градусов. Возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 18 августа, в столице потеплеет до +23..+24 градусов, без осадков.

Погода: Карта со страницы facebook Наталки ДиденкоПогода: Карта со страницы facebook Наталки Диденко

19-го августа, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается солнечная и теплая погода, +25..+27 градусов.

Как сообщали Українські Новини, нынешний июль стал самым жарким в истории.

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