Дискваліфікація НБУ п'яти членів спостережної ради порушує закон, – Ощадбанк

Прес-служба Державного Ощадного банку повідомляє, що рішення Національного банку про дискваліфікацію відразу п'яти новообраних членів спостережної ради Ощадбанку є безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків.\r\nПро це йдеться в заяві членів спостережної ради на сайті Ощадбанку, передають Українські Новини.\r\n"П'ять висококваліфікованих фахівців з бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин. За відсутності пояснення можна зробити висновок тільки з опублікованого сьогодні релізу НБУ, що реальною причиною відхилення кандидатур стало невдоволення деяких членів комісії НБУ недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним", - сказано в ньому.\r\nУ заяві спостережна рада також закликала НБУ оприлюднити причини дискваліфікації.\r\nРада зазначила, що таке рішення НБУ порушує закон і може мати небажані наслідки у вигляді зриву реформ корпоративного управління в країні.\r\n"Це основоположний принцип - якщо спостережним радам дозволяється працювати тільки в тому випадку, коли вони приймають рішення на користь регуляторів, то реформи без результату", - сказано в заяві.\r\nОщадбанк наголошує, що члени спостережної ради були обрані відповідно до вимог Закону "Про банки і банківську діяльність" та пройшли сувору перевірку.\r\nОднак, зі слів членів спостережної ради, співбесіду в НБУ було проведено неправильно.\r\n"Деякі з нас були піддані допиту заступником голови НБУ Катериною Рожковою з одного питання - нашого рішення про продовження повноважень голови правління", - зазначають вони.\r\nУ повідомленні також сказано, що представники Ощадбанку звернулися з офіційним листом до ради НБУ з вимогою врегулювати ситуацію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк відхилив кандидатури більшості членів ради Державного Ощадного банку.\r\nТим часом Національний банк стурбований процедурою продовження контракту з головою правління Державного Ощадного банку Андрієм Пишним.