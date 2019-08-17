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17 серпня 2019, субота, 11:37 10
Економіка 2019-08-17T14:30:01+03:00
Українські Новини
Дискваліфікація НБУ п'яти членів спостережної ради порушує закон, – Ощадбанк

Дискваліфікація НБУ п'яти членів спостережної ради порушує закон, – Ощадбанк

Ощадбанк Фото: ednist.info
Ощадбанк Фото: ednist.info

Прес-служба Державного Ощадного банку повідомляє, що рішення Національного банку про дискваліфікацію відразу п'яти новообраних членів спостережної ради Ощадбанку є безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків.

Про це йдеться в заяві членів спостережної ради на сайті Ощадбанку, передають Українські Новини.

"П'ять висококваліфікованих фахівців з бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин. За відсутності пояснення можна зробити висновок тільки з опублікованого сьогодні релізу НБУ, що реальною причиною відхилення кандидатур стало невдоволення деяких членів комісії НБУ недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним", - сказано в ньому.

У заяві спостережна рада також закликала НБУ оприлюднити причини дискваліфікації.

Рада зазначила, що таке рішення НБУ порушує закон і може мати небажані наслідки у вигляді зриву реформ корпоративного управління в країні.

"Це основоположний принцип - якщо спостережним радам дозволяється працювати тільки в тому випадку, коли вони приймають рішення на користь регуляторів, то реформи без результату", - сказано в заяві.

Ощадбанк наголошує, що члени спостережної ради були обрані відповідно до вимог Закону "Про банки і банківську діяльність" та пройшли сувору перевірку.

Однак, зі слів членів спостережної ради, співбесіду в НБУ було проведено неправильно.

"Деякі з нас були піддані допиту заступником голови НБУ Катериною Рожковою з одного питання - нашого рішення про продовження повноважень голови правління", - зазначають вони.

У повідомленні також сказано, що представники Ощадбанку звернулися з офіційним листом до ради НБУ з вимогою врегулювати ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк відхилив кандидатури більшості членів ради Державного Ощадного банку.

Тим часом Національний банк стурбований процедурою продовження контракту з головою правління Державного Ощадного банку Андрієм Пишним.

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