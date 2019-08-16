НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка

Национальный банк отклонил кандидатуры большинства членов совета Государственного Ощадного банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк рассмотрел пакеты документов вновь избранных членов наблюдательного совета Ощадбанка, а также провел тестирования и собеседования с ними.

По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель наблюдательного совета, независимый директор); Алексею Гринченку (заместитель председателя наблюдательного совета, независимый директор); Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор); Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады Украины); Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета Министров Украина).

Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного Квалификационной комиссией с участием Правления Национального банка.

Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета.

По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Национального банка принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член наблюдательного совета, независимый директор); Михаэль Вайнштейн (член наблюдательного совета, независимый директор); Питер Бриггс (член наблюдательного совета, независимый директор); Юрий Храмов (член наблюдательного совета, представитель от Президента Украины).

Окончательные решения по этим кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к представленным ими документов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк сообщил обеспокоенность процедурой продления контракта с предправления Ощадбанка Андрея Пышным.