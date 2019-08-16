підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 серпня 2019, пʼятниця, 22:50 5
Судова влада 2019-08-16T22:58:55+03:00
Українські Новини
Гримчаку призначили заставу 6 млн гривень, але через помилку в імені по батькові можуть відпустити

Гримчаку призначили заставу 6 млн гривень, але через помилку в імені по батькові можуть відпустити

Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Суд у Чернігові взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень, але помилився в імені по батькові підозрюваного, через що він може вийти на свободу. Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю.

Запобіжний захід розглядав Деснянський райсуд Чернігова.

Генпрокуратура просила арешт і 12,5 млн гривень застави, але суд обрав утримання під вартою і 6 млн гривень застави.

При цьому суддя винесла рішення щодо Юрія Михайловича Гримчака, тоді як заступник міністра є по-батькові Миколайовичем.

Суддя після винесення рішення пішла з залу виправляти помилку.

Разом з тим захист Гримчака заявляє, що рішення суду не можуть вноситися зміни і Гримчака повинні звільнити.

Як повідомляли Українські Новини, відомий блогер і колишній прокурорський працівник Сергій Іванов заявив раніше, що Луценко завжди підтримував Гримчака.

Раніше в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Дружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабарі. Також вона запевняє, що це справа - політичне замовлення. Також, за словами Юлії, другим затриманим є її брат.

Також генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Тим часом у МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

Більше новин про: Юрій Гримчак Затримання Гримчака

Архів
Новини
Гримчаку призначили заставу 6 млн гривень, але через помилку в імені по батькові можуть відпустити 22:50
Прокуратура заочно оголосила про підозру воевавшему на боці бойовиків італійцеві 22:16
За тиждень долар і євро різко впали в обмінниках: за скільки продають валюту 22:00
Порошенко і Макеєнко відкрили європейські рахунки по телеканалу "Прямий", - Портнов 21:45
Відео дня: військові під Донецьком ефектно відпрацювали гарматні постріли по рухомих мішенях 20:40
більше новин
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам 10:15
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok