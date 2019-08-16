Гримчаку призначили заставу 6 млн гривень, але через помилку в імені по батькові можуть відпустити

Суд у Чернігові взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень, але помилився в імені по батькові підозрюваного, через що він може вийти на свободу. Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.\r\nТаке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю.\r\nЗапобіжний захід розглядав Деснянський райсуд Чернігова.\r\nГенпрокуратура просила арешт і 12,5 млн гривень застави, але суд обрав утримання під вартою і 6 млн гривень застави.\r\nПри цьому суддя винесла рішення щодо Юрія Михайловича Гримчака, тоді як заступник міністра є по-батькові Миколайовичем.\r\nСуддя після винесення рішення пішла з залу виправляти помилку.\r\nРазом з тим захист Гримчака заявляє, що рішення суду не можуть вноситися зміни і Гримчака повинні звільнити.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, відомий блогер і колишній прокурорський працівник Сергій Іванов заявив раніше, що Луценко завжди підтримував Гримчака.\r\nРаніше в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.\r\nДружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабарі. Також вона запевняє, що це справа - політичне замовлення. Також, за словами Юлії, другим затриманим є її брат.\r\nТакож генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.\r\nТим часом у МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.