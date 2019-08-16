Гримчаку призначили заставу 6 млн гривень, але через помилку в імені по батькові можуть відпустити

Суд у Чернігові взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень, але помилився в імені по батькові підозрюваного, через що він може вийти на свободу. Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю.

Запобіжний захід розглядав Деснянський райсуд Чернігова.

Генпрокуратура просила арешт і 12,5 млн гривень застави, але суд обрав утримання під вартою і 6 млн гривень застави.

При цьому суддя винесла рішення щодо Юрія Михайловича Гримчака, тоді як заступник міністра є по-батькові Миколайовичем.

Суддя після винесення рішення пішла з залу виправляти помилку.

Разом з тим захист Гримчака заявляє, що рішення суду не можуть вноситися зміни і Гримчака повинні звільнити.

Як повідомляли Українські Новини, відомий блогер і колишній прокурорський працівник Сергій Іванов заявив раніше, що Луценко завжди підтримував Гримчака.

Раніше в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Дружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабарі. Також вона запевняє, що це справа - політичне замовлення. Також, за словами Юлії, другим затриманим є її брат.

Також генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Тим часом у МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.